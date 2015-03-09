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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 18:38 BJT

欧洲政经：德国总理梅克尔称，希腊议题的前路仍然艰辛

路透东京3月9日 - 德国总理梅克尔周一访问日本时表示，在与希腊达成纾困协议，让希腊续留欧元区一事上，欧洲面临不小的挑战。

在东京记者会上，当问到是否会排除希腊脱离欧元区的可能性时，梅克尔态度审慎。

“我已经一再说过，我在此再说一次，我们的政治目标是让希腊留在欧元区。我们已经为此努力了好几年，”她称。

“但事实是，这有两个层面要考虑，一方面是欧洲伙伴国的团结，另一方面是在国内执行改革及其他承诺的意愿。在这一点上，我们未来显然有很辛苦的路要走。”(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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