中国经济：解决融资难需扶植民营资本办金融，进行金融体制改革--专家

路透北京3月9日 - 中国东方资产管理公司原总裁梅兴保周一表示，有效解决融资难问题需要引导扶植民营资本办金融，拓宽民间资本进入金融行业的渠道。

他在全国两会的政协全体会议上并称，要加快民营资本发起设立中小型银行等金融机构的步伐，推进金融机构混合所有制改革，提高民间资本占比。

他认为，需要降低设立民营银行的门槛，简化审批手续，并加快出台存款保险条例，实行宽进严出，放开退出管道。

“现有银行、保险等商业性金融机构虽然大都已经股改上市，但大股权不流通、小股东没有发言权的弊端十分突出。”他说，要加快完善并推进此类机构的混合所有制改革，降低大股东持股比例，相应提高民间资本占比。

他同时建议取消城市商业银行和农村信用社两类机构自然人持股只能在200人以内的限制，以法律形式明确P2P、众筹等互联网金融业务与非法集资的边界，引导民营资本借力多层次资本市场发展壮大。

长期以来，中国数量众多的小微企业处境似乎有点儿不尴不尬，急需用钱却又没能力拿到钱一直是小微企业主心头挥散不去的阴霾。实体经济融资渠道则非常狭窄，主要依靠银行和信托，同时融资成本之高世界少见。

在同一场合发言的清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为，融资难融资贵的根本原因是中国经济日益加剧的融资结构和投资结构的严重不匹配，需要进行金融体制改革才能根本解决融资难融资贵，而非简单放松货币政策。

“我们必须明确的是，中国经济‘不差钱’，融资难、融资贵不是中国经济货币存量不足...因此，简单的放松货币政策，不解问题之本。”他说。

他并表示，中国经济的融资结构是以银行贷款及信托等短期融资为主，商业模式导致它们的融资只能是中短期的，反观我们的投资结构，却不断长期化。

“必须把长期基础建设的融资从商业银行和信托中剔除出去，必须建立专门的针对基础设施项目投资的长期建设基金...面向资本市场发行可流转的长期债券。”他表示。

他建议指出，“适当扩大地方债规模，让有条件的地方政府直接面向债券市场募集长期建设资金，降低地方政府的融资成本。”

李稻葵援引数据表示，目前中国银行贷款基准利率在5.5%左右，远高于美国等发达国家，而实际利率一般都要在基准利率之上大幅度上浮，信托则需要高于10%的放款利率。

中国总理李克强去年10月时曾表示，要用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”。 （完）