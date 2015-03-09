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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 18:31 BJT

德国央行：称已根据欧洲央行买债计划在市场上采取行动

路透法兰克福3月9日 - 德国央行一名发言人表示，该行已经开始购买政府公债；欧洲央行开始执行量化宽松，主要买入资产为公债。

德国央行一名发言人称，“今天早上开始我们已在市场行动。”(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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