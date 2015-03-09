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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 19:14 BJT

欧洲政经：希腊官方称总理齐普拉斯周五将会晤欧盟执委会主席贾克

路透布鲁塞尔3月9日 - 一位希腊政府官员周一表示，希腊总理齐普拉斯周五0800GMT时将与欧盟执委会主席贾克会晤，讨论欧盟对希腊的金融支持。

不过一位欧盟官员表示，会议尚未确认，但举行会议是有可能的，贾克准备在未来两周会见齐普拉斯。

齐普拉斯周四将赴巴黎参加OECD会议。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)
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