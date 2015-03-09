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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 19:39 BJT

美国个股：通用汽车将进行50亿美元的股票回购

路透底特律3月9日 - 通用汽车周一称，将进行50亿美元的股票回购，并提出新的资本分配计划，向投资者承诺将提供更多的现金回报。

通用汽车与一投资者团体达成协议，避免了对委托投票权的争夺。协议内容包括投资者Harry Wilson将放弃争取通用汽车董事会席位的努力。Wilson对通用汽车的资本计划表示了赞赏。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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