马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因2月产出预估不错

路透吉隆坡3月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至约两周低点，之 前种植商的估计显示，作为第二大产出国的马来西亚产量稳定，遏制了产 出下降的预期。 交易员表示，马币下滑带来的国外买盘被原油和豆油市场的下滑所抵 消。 马来西亚棕榈油协会(The Malaysian Palm Oil Association)预计， 2月马来西亚的毛棕榈油产出持稳于1月，因婆罗洲的单产下降被马来半岛 的产出增长所抵消。 与之形成对比的是，此前市场预期产量将下降3%至113万吨，因预计 洪水妨碍了割胶，以及2月中旬的农历假期减少了割胶日。 一位在吉隆坡的外国商品经纪公司的交易员说：“种植商对2月的预 估稍高于市场预估，意味着即便是一个短月份，产量也不错。” “所以人们期待3月的产出增长也差不多，”该交易员说。马来西亚 棕榈油总署(MPOB)周二将公布官方数据。 指标5月棕榈油期货合约 收跌0.7%至每吨2,269马币(林吉特 )。尾盘曾触及2,253马币的2月25日以来最低。 成交量为56,365口， 高于往常的35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)