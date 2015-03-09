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亚洲 | 2015年 3月 9日 星期一 19:48 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因2月产出预估不错

路透吉隆坡3月9日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至约两周低点，之
前种植商的估计显示，作为第二大产出国的马来西亚产量稳定，遏制了产
出下降的预期。
    
    交易员表示，马币下滑带来的国外买盘被原油和豆油市场的下滑所抵
消。
    
    马来西亚棕榈油协会(The Malaysian Palm Oil Association)预计，
2月马来西亚的毛棕榈油产出持稳于1月，因婆罗洲的单产下降被马来半岛
的产出增长所抵消。

    与之形成对比的是，此前市场预期产量将下降3%至113万吨，因预计
洪水妨碍了割胶，以及2月中旬的农历假期减少了割胶日。
    
    一位在吉隆坡的外国商品经纪公司的交易员说：“种植商对2月的预
估稍高于市场预估，意味着即便是一个短月份，产量也不错。”
    
    “所以人们期待3月的产出增长也差不多，”该交易员说。马来西亚
棕榈油总署(MPOB)周二将公布官方数据。
    
    指标5月棕榈油期货合约 收跌0.7%至每吨2,269马币(林吉特
)。尾盘曾触及2,253马币的2月25日以来最低。

    成交量为56,365口， 高于往常的35,000口。(完)
      
       
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    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 白云)
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