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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 20:33 BJT

中美关系：美财政部国际事务次长敦促中国加快人民币汇率市场化步伐

路透华盛顿3月9日 - 美国财政部国际事务次长希茨周一呼吁中国更加迅速地采取政策变动，让市场来决定人民币汇率。

“近几年一直有进展，但必须加大努力并更为坚定的推动这个进程，”希茨在一演讲中称。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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