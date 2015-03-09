版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 21:47 BJT

路透调查：欧洲央行QE将推动通胀率升向目标--交易商

路透3月9日 - 路透调查显示：

* 21家交易商中有16家预期欧洲央行QE措施将推动通胀率达到目标

* 21家交易商中有11家称，欧洲央行每月购买600亿欧元债券的目标将得到贯彻落实(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐