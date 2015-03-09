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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 22:36 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船运价攀升

路透3月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周一上涨，因较小型船运价攀升。

乾散货运价指数上升3点，或0.53%，报568点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌2点，或0.43%，至468点。日均获利下跌76美元，至4,692美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨3点，报590点，日均获利上升22美元，至4,728美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 攀升7点，报573点。灵便型船指数 涨4点，报356点。超灵便型船日均获利上升74美元，至5,990美元。灵便型船日均获利上升59美元，至5,166美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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