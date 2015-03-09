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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 23:35 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.095%，投标倍数为3.96

路透华盛顿3月9日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.095 中值 0.085 低值 0.080 投资 0.097 价格 99.951972 高值得标比率 37.71% 投标倍数 3.96 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 26,000,859,300 总投标 103,023,944,300 竞争性投标得标 25,289,707,000 非竞争性投标得标 335,152,300 FED附加 0 发行细节 发行日 2015/03/12 到期日 2015/09/10 CUSIP码 912796GE3 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
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