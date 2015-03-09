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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：3月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透3月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 03/05/2015    02/26/2015    02/26/2015    03/06/2
014     
                  初值         修正值          前值
    小麦        376,210       480,754       450,093       438,67
4
    燕麦              0             0             0             
0
    大麦         4,272         3,294         3,294           　2
99
    玉米        1,180,686     1,281,604     1,279,816       936,
202
    高粱        54,088       204,819       204,819       　187,5
38
    大豆      625,713       650,667       635,164    　 1,087,28
8
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    17,398,101     24,372,554
    燕麦           200          1,855
    大麦       154,886        143,024
    玉米    19,767,306     18,949,229
    高粱     4,817,621       1,834,93
    大豆    42,547,126     37,972,414
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 母红；审校)
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