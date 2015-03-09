南非汇市：兰特兑美元触及13年低位，因市场预期美国加息

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透约翰内斯堡3月9日 - 南非兰特兑美元周一跌至13年新低，市场愈发预期美国将不久升息，遂卖出新兴市场货币。
1508 GMT，兰特兑美元 跌0.21%，触及12.0600兰特，汤森路透数据显示，兰特稍早跌至2002年3月来最低的12.1330。
标准普尔称，不太可能在6月下次评审或未来24个月调整南非的评级，但供电不足可能导致南非今年经济成长下降0.3%。在标准普尔的言论发表后，兰特收复部份失地。
美国升息预期损及多数新兴市场的表现，上周五出炉的美国非农就业报告强劲，提振美元升至11年半高位。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选