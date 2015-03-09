南非汇市：兰特兑美元触及13年低位，因市场预期美国加息

1508 GMT，兰特兑美元 跌0.21%，触及12.0600兰特，汤森路透数据显示，兰特稍早跌至2002年3月来最低的12.1330。

标准普尔称，不太可能在6月下次评审或未来24个月调整南非的评级，但供电不足可能导致南非今年经济成长下降0.3%。在标准普尔的言论发表后，兰特收复部份失地。