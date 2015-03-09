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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 01:04 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，因欧洲央行启动量化宽松计划

路透伦敦3月9日 - 英镑兑欧元周一触及七年高位，因欧洲央行开始执行购债计划，向欧元区挹注逾1万亿欧元资金。

英镑兑欧元 上涨0.4%，报0.7181英镑，为2007年12月来最高。

欧洲央行表示，已开始和欧元区成员国的央行一道透过量化宽松计划买入政府公债。该计划旨在提振欧元区通胀和促进区内经济成长。

和欧洲央行超宽松货币政策形成对照，投资者预计英国央行下一步政策行动将是升息。

周一利率差距有利英镑，10年期英债/德债收益率差升至1997年来最宽水平，一些交易商称，这提振英镑表现。

英镑兑美元 反弹0.5%，至1.5105美元。上周美元大涨，导致英镑兑美元创约五年来最大周度跌幅。

上周五英镑兑美元劲跌1.3%，触及四周低位，因美国非农就业报告意外强劲，提振市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的时间将早于英国央行。(完)
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