欧洲汇市：英镑兑欧元触及七年高位，因欧洲央行启动量化宽松计划

路透伦敦3月9日 - 英镑兑欧元周一触及七年高位，因欧洲央行开始执行购债计划，向欧元区挹注逾1万亿欧元资金。

英镑兑欧元 上涨0.4%，报0.7181英镑，为2007年12月来最高。

欧洲央行表示，已开始和欧元区成员国的央行一道透过量化宽松计划买入政府公债。该计划旨在提振欧元区通胀和促进区内经济成长。