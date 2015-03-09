芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因在农业部公布供需报告前有技术性买入

路透芝加哥3月9日 - 美国小麦期货周一收涨，从上周触及的合约低 点反弹，在美国农业部月度供需报告出炉前，投资者回补空头和轧平仓位 。 分析师预计周二美国农业部小麦报告只有些许调整，包括政府料将小 幅上调2014-15年美国小麦结转库存预估，和微幅下调全球库存预估。 天气预报本周美国大平原小麦种植更大范围干燥天气，适值硬红冬麦 开始结束冬眠，这支撑小麦期货市场。 美国农业部称最新一周出口检验美国小麦37.621万吨，符合35-55万 吨市场预期区间。 CBOT称，有38口3月小麦合约交割。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.90美元，上涨7-1/2美分。 今日CBOT小麦期货成交量预计为84,835口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)