版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因在农业部公布供需报告前有技术性买入

路透芝加哥3月9日 - 美国小麦期货周一收涨，从上周触及的合约低
点反弹，在美国农业部月度供需报告出炉前，投资者回补空头和轧平仓位
。
    
    分析师预计周二美国农业部小麦报告只有些许调整，包括政府料将小
幅上调2014-15年美国小麦结转库存预估，和微幅下调全球库存预估。
    
    天气预报本周美国大平原小麦种植更大范围干燥天气，适值硬红冬麦
开始结束冬眠，这支撑小麦期货市场。
    
    美国农业部称最新一周出口检验美国小麦37.621万吨，符合35-55万
吨市场预期区间。
    
    CBOT称，有38口3月小麦合约交割。
                
    CBOT-5月小麦期货 结算价报4.90美元，上涨7-1/2美分。
  
    今日CBOT小麦期货成交量预计为84,835口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐