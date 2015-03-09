芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因在农业部公布供需报告前有技术性买入

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
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路透芝加哥3月9日 - 美国小麦期货周一收涨，从上周触及的合约低 点反弹，在美国农业部月度供需报告出炉前，投资者回补空头和轧平仓位 。 分析师预计周二美国农业部小麦报告只有些许调整，包括政府料将小 幅上调2014-15年美国小麦结转库存预估，和微幅下调全球库存预估。 天气预报本周美国大平原小麦种植更大范围干燥天气，适值硬红冬麦 开始结束冬眠，这支撑小麦期货市场。 美国农业部称最新一周出口检验美国小麦37.621万吨，符合35-55万 吨市场预期区间。 CBOT称，有38口3月小麦合约交割。 CBOT-5月小麦期货 结算价报4.90美元，上涨7-1/2美分。 今日CBOT小麦期货成交量预计为84,835口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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