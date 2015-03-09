美国债市：公债收益率下跌，因欧洲央行开始购债带来压力

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
* 30年期和10年期公债价格升幅最大
* 欧洲啓动购债计划
* 美国公债收益率曲线趋平
路透纽约3月9日 - 美国公债价格周一上涨，因欧洲央行啓动1.1万亿欧元购债计划拉低欧元区借贷利率。
美国长债价格领涨，美债相对欧元区公债收益率优势对长债买盘的效果最大。
30年期美国公债 价格上涨最多一个大点，之后缩减涨幅，策略师表示，因交易员为本周美国新债供应预留空间。
30年期美国公债收益率尾盘报2.8020%，价格上涨24/32，在纽约早盘该收益率低至2.787%。
加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻纽约的美国利率策略部主管Guy Haselmann称，长期优质公债越来越稀缺，部份因美国联邦储备理事会(美联储/FED)旨在刺激经济的购债计划，以及美国监管机构要求银行增加美国公债持有量。
“欧洲央行计划只会令供应短缺的情况加剧，”他说。
欧洲央行购债计划在周一啓动，多数欧元区公债收益率下跌。汤森路透数据显示，10年期德债 收益率下跌9个基点，报0.31%，而荷兰和法国公债收益率下跌7个基点。
指标美国10年期公债 价格涨12/32，收益率从周五尾盘2.24%下跌至2.1969%。
Haselmann称，美国长债从上周弱势中反弹。上周530亿美元公司债供应，且周五美国就业报告强劲令人预计美联储接近升息，拖累美国公债下跌。
美国公债进来一路下滑。在五周内，1月公债录得的巨大升幅几乎全数被抹去。由年初至上周五，公债的总回报为-0.11%。
“美国公债收益率进一步上涨的难度较大，因为许多不同因素对它不利，”法国兴业银行美国利率策略部主管Subadra Rajappa说。
较短期美国公债涨幅较小，两年期美国公债 价格仅升1/32，收益率报0.7037%。两年期美国公债对美联储利率政策反应最敏感。
五年期和30年期美国公债 收益率差尾盘报114.0个基点，周五尾盘报114.50个基点。(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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