美国债市：公债收益率下跌，因欧洲央行开始购债带来压力

* 30年期和10年期公债价格升幅最大

* 欧洲啓动购债计划

* 美国公债收益率曲线趋平

路透纽约3月9日 - 美国公债价格周一上涨，因欧洲央行啓动1.1万亿欧元购债计划拉低欧元区借贷利率。

美国长债价格领涨，美债相对欧元区公债收益率优势对长债买盘的效果最大。

30年期美国公债 价格上涨最多一个大点，之后缩减涨幅，策略师表示，因交易员为本周美国新债供应预留空间。

30年期美国公债收益率尾盘报2.8020%，价格上涨24/32，在纽约早盘该收益率低至2.787%。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻纽约的美国利率策略部主管Guy Haselmann称，长期优质公债越来越稀缺，部份因美国联邦储备理事会(美联储/FED)旨在刺激经济的购债计划，以及美国监管机构要求银行增加美国公债持有量。

“欧洲央行计划只会令供应短缺的情况加剧，”他说。

欧洲央行购债计划在周一啓动，多数欧元区公债收益率下跌。汤森路透数据显示，10年期德债 收益率下跌9个基点，报0.31%，而荷兰和法国公债收益率下跌7个基点。

指标美国10年期公债 价格涨12/32，收益率从周五尾盘2.24%下跌至2.1969%。

Haselmann称，美国长债从上周弱势中反弹。上周530亿美元公司债供应，且周五美国就业报告强劲令人预计美联储接近升息，拖累美国公债下跌。

美国公债进来一路下滑。在五周内，1月公债录得的巨大升幅几乎全数被抹去。由年初至上周五，公债的总回报为-0.11%。

“美国公债收益率进一步上涨的难度较大，因为许多不同因素对它不利，”法国兴业银行美国利率策略部主管Subadra Rajappa说。

较短期美国公债涨幅较小，两年期美国公债 价格仅升1/32，收益率报0.7037%。两年期美国公债对美联储利率政策反应最敏感。