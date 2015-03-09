美国股市：受企业并购带动反弹，苹果发布Apple Watch后股价小涨

* 美国铝业将以15亿美元收购RTI

* 苹果发布手表后股价微幅收高

* 道指上涨0.8%，标普500指数升0.4%，Nasdaq指数涨0.3%

路透纽约3月9日 - 美国股市周一反弹，受助于企业并购交易，以及苹果 发布市场期待已久的Apple Watch后，股价微幅收涨。

美国铝业 将以15亿美元收购RTI International Metals Inc 。此外，购物中心业者Simon Property Group 出价224亿美元收购Macerich Co ，包括其债务。

美国铝业跌5.4%，报13.70美元，RTI暴涨39.3%，报38.00美元。Macerich劲扬7%，报92.76美元，Simon Property小跌0.1%，报180.44美元。

标普500指数周五跌幅创近两个月来最大，因投资者押注强于预期的美国就业报告令美联储提前升息的可能性增加。

“我们看到股市在上周五受就业报告影响回落后迅速反弹，”Cabrera Capital Markets Inc高级股市交易商Larry Peruzzi说，“今天的走势有一些均值回归的感觉。”

苹果微幅收高0.4%，报127.08美元，盘中在平盘上下游走，该公司今日发布新产品Apple Watch的详细信息，其中包括售价为349美元至逾10,000美元。

“我不知道Apple Watch是否会成为人人都想拥有的热销产品，”Synovus Trust Company高级投资组合经理Daniel Morgan说。

道琼工业指数 收涨138.94点，或0.78%，至17,995.72点；标准普尔500指数 上升8.17点，或0.39%，至2,079.43点；Nasdaq指数 升15.07点，或0.31%，至4,942.44点。

标普500指数较上周触及的纪录最高收位低大约1.8%，道指较其纪录最高收位低约1.6%。

Whiting Petroleum Corp 暴涨10.8%，报37.71美元，升幅居前。华尔街日报周五稍晚报导，Whiting Petroleum在寻找潜在买家，但一名熟悉董会想法的消息人士告诉路透，他对此计划毫不知情。

美国通用汽车 周一称，已与持不同意见的投资者达成一致，将实施50亿美元新股票回购计划，并公布了资本分配计划的更多详情，该计划承诺将向投资者提供更多现金回报。通用汽车劲升3.1%，报37.66美元。

高通在美股收市后公布150亿美元股票回购计划，其股价在盘后攀升2.3%，报74.40美元。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有62亿股换手，低于最近五个交易日的成交均值66亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股分别是1,612与1,445支，比率为1.12：1。在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,521与1,215支，比率为1.25：1。

有8支标普500指数成份股触及52周新高，13支触及新低；有63支Nasdaq综合指数成份股触及新高，65支触及新低。(完)