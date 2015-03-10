澳洲数据：2月企业信心指数下滑，央行降息未能打消企业疑虑

“除了制造业与趸售(批发)业，所有行业信心也出现下滑，意味着政治与整体经济不确定性等共同因素可能在产生影响--也许降息强烈提示人们澳洲经济面临明显阻力，”NAB首席分析师Alan Oster表示。

这项调查显示矿业与零售业信心大幅滑落，抵销制造业与建筑业改善的影响。

“我们仍预期未来几个月会再次降息，最有可能在5月，但也有可能是在4月的会议，取决于数据的表现，”Oster表示。

利率期货市场<0#YIB:>预期4月降息的机率为30%；5月降息的机率则升高至80%。

2月企业现况指数表现相对稳定。销售指数持于正5，获利能力为正2，就业指数上升一个跳动点至零。

通胀压力受抑，因企业报告的薪资成长疲弱，以及零售业物价仅出现小幅调升。(完)