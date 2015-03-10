澳洲数据：2月企业信心指数下滑，央行降息未能打消企业疑虑

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
“除了制造业与趸售(批发)业，所有行业信心也出现下滑，意味着政治与整体经济不确定性等共同因素可能在产生影响--也许降息强烈提示人们澳洲经济面临明显阻力，”NAB首席分析师Alan Oster表示。
这项调查显示矿业与零售业信心大幅滑落，抵销制造业与建筑业改善的影响。
“我们仍预期未来几个月会再次降息，最有可能在5月，但也有可能是在4月的会议，取决于数据的表现，”Oster表示。
利率期货市场<0#YIB:>预期4月降息的机率为30%；5月降息的机率则升高至80%。
2月企业现况指数表现相对稳定。销售指数持于正5，获利能力为正2，就业指数上升一个跳动点至零。
通胀压力受抑，因企业报告的薪资成长疲弱，以及零售业物价仅出现小幅调升。(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 王丽鑫/张涛)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周