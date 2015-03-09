《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.50 -0.41 -1.11 806869
搜狐 51.20 +0.13 +0.25 305088
网易 100.01 -0.75 -0.74 544727
百度 211.62 -1.70 -0.79 1739579
台湾
台湾积体电路 23.45 -0.64 -2.66 2232027
联电 2.47 +0.00 +0.00 160170
日月光 7.78 +0.39 +5.28 929086
硅品精密 8.98 +0.18 +2.05 1244931
和信超媒体 0.80 +0.01 +1.25 36390
友达 4.81 +0.05 +1.05 477861
中华电信 31.04 -0.28 -0.89 28780
台湾国际航电 49.40 -0.24 -0.48 1408977
香港
中国移动 65.44 +1.08 +1.68 170201
中国联通 15.68 +0.14 +0.90 81623
中国电信 61.05 +1.06 +1.77 5891
中芯国际 4.44 +0.01 +0.23 2488
电讯盈科 6.28 -0.03 -0.48 1290
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(编译 张涛；审校 戴素萍)