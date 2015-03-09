《美国上市公司业绩公布日程表》--3月10日至3月17日

标题新闻：美国3月原油日出口量降至83.4万桶，2月为111.6万桶－美国统计局
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汤森路透3月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 3月12日 BMO Q4 2014 Dollar General Corp 3月17日 AMC Q3 2015 甲骨文(Oracle) 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 戴素萍)
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路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 258.4 563.4 821.8 339.0 563.4 27,973.1 20,179.0 大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 25.5 27.3 玉米 771.6 24.1 795.7 879.4 24.2 51,815.6 37,856.1 高粱 102.5 0.0 102
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