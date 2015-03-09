全球能源：油价下跌或致油气行业取消1兆美元投资项目--沙特阿美高管

标题新闻：美国3月原油日出口量降至83.4万桶，2月为111.6万桶－美国统计局
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由于美国页岩油产量飙升以及全球需求走软导致供应过剩，自去年6月以来，布兰特原油价格 已从每桶115美元狂跌至60美元左右。
油价下跌已严重影响到一些较小的产油国，并迫使很多石油企业削减投资预算。
业内知情人士向路透表示，沙特阿美本身就已搁置红海的深水油气勘探和钻井活动，并已暂停在其位于拉斯坦努拉(Ras Tanura)的最大炼油厂建设造价20亿美元的清洁燃料工厂的计划。
沙特阿美的执行长Khalid al-Falih在1月份表示，由于油价下跌，该公司将就一些合同进行重新协商，同时将推迟部分项目。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/秦德兴；审校 徐文焰)
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路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 258.4 563.4 821.8 339.0 563.4 27,973.1 20,179.0 大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 25.5 27.3 玉米 771.6 24.1 795.7 879.4 24.2 51,815.6 37,856.1 高粱 102.5 0.0 102
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