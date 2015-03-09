全球能源：油价下跌或致油气行业取消1兆美元投资项目--沙特阿美高管

由于美国页岩油产量飙升以及全球需求走软导致供应过剩，自去年6月以来，布兰特原油价格 已从每桶115美元狂跌至60美元左右。

油价下跌已严重影响到一些较小的产油国，并迫使很多石油企业削减投资预算。

业内知情人士向路透表示，沙特阿美本身就已搁置红海的深水油气勘探和钻井活动，并已暂停在其位于拉斯坦努拉(Ras Tanura)的最大炼油厂建设造价20亿美元的清洁燃料工厂的计划。

沙特阿美的执行长Khalid al-Falih在1月份表示，由于油价下跌，该公司将就一些合同进行重新协商，同时将推迟部分项目。(完)

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