《综述》欧盟和希腊将就贷款开始技术性磋商；希腊面临融资压力

欧洲央行一名消息人士表示，希腊银行业经历12月至2月底期间大量存款流出后，目前现金情况似乎趋于稳定。

一名熟知内情的人士表示，欧洲央行管理委员会周四将召开电话会议，讨论延长紧急流动性援助(ELA)事宜。

**希腊退出欧元区会更好？**

德国总理梅克尔一位盟友表示，希腊脱离欧元区会更好，暗示德国财长朔伊布勒私下也这么看。

“像朔伊布勒建议的那样离开欧元区，从货币的观点来看，希腊重新启用德拉克马(Drachma)，可以让自己再度变得具有竞争力，”基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的Peter Ramsauer在德国画报上撰文写道。

梅克尔与朔伊布勒在公开场合皆表示，希望希腊继续留在欧元区。但Ramsauer认为，暂时性的“希退”将是提升希腊经济与治理的“一大良机”，“让希腊能以强有力的地位重返欧元区，”他的讲话暗示德国的看法可能正在发生改变。

希腊总理齐普拉斯周五将于布鲁塞尔与欧盟执委会主席贾克会面，寻求欧洲支持。贾克一直试图在希腊新政府与其欧盟债权人(尤其是德国)之间居中斡旋，不过柏林当局对于他的努力并不领情。