《综述》欧盟和希腊将就贷款开始技术性磋商；希腊面临融资压力

标题新闻：美国3月原油日出口量降至83.4万桶，2月为111.6万桶－美国统计局
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欧洲央行一名消息人士表示，希腊银行业经历12月至2月底期间大量存款流出后，目前现金情况似乎趋于稳定。
一名熟知内情的人士表示，欧洲央行管理委员会周四将召开电话会议，讨论延长紧急流动性援助(ELA)事宜。
**希腊退出欧元区会更好？**
德国总理梅克尔一位盟友表示，希腊脱离欧元区会更好，暗示德国财长朔伊布勒私下也这么看。
“像朔伊布勒建议的那样离开欧元区，从货币的观点来看，希腊重新启用德拉克马(Drachma)，可以让自己再度变得具有竞争力，”基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)的Peter Ramsauer在德国画报上撰文写道。
梅克尔与朔伊布勒在公开场合皆表示，希望希腊继续留在欧元区。但Ramsauer认为，暂时性的“希退”将是提升希腊经济与治理的“一大良机”，“让希腊能以强有力的地位重返欧元区，”他的讲话暗示德国的看法可能正在发生改变。
希腊总理齐普拉斯周五将于布鲁塞尔与欧盟执委会主席贾克会面，寻求欧洲支持。贾克一直试图在希腊新政府与其欧盟债权人(尤其是德国)之间居中斡旋，不过柏林当局对于他的努力并不领情。
周一的一项民调显示，绝大多数希腊民众希望雅典当局能够妥协，以免脱离欧元区。(完) (编译 张荻/戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/郑茵)
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路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 258.4 563.4 821.8 339.0 563.4 27,973.1 20,179.0 大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 25.5 27.3 玉米 771.6 24.1 795.7 879.4 24.2 51,815.6 37,856.1 高粱 102.5 0.0 102
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