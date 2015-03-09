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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 07:18 BJT

日本经济：第四季GDP下修不令人悲观，经济仍在复苏--经济财政大臣

路透3月10日 - 日本经济财政大臣甘利明表示，第四季国内生产总值(GDP)下修并不令人感到悲观，经济仍在复苏的轨道。

甘利明称，民间支出在增温，这是股好趋势。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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