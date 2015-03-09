日本经济：第四季GDP下修不令人悲观，经济仍在复苏--经济财政大臣

标题新闻：美国3月原油日出口量降至83.4万桶，2月为111.6万桶－美国统计局
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路透3月10日 - 日本经济财政大臣甘利明表示，第四季国内生产总值(GDP)下修并不令人感到悲观，经济仍在复苏的轨道。
甘利明称，民间支出在增温，这是股好趋势。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透华盛顿5月4日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 258.4 563.4 821.8 339.0 563.4 27,973.1 20,179.0 大麦 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 25.5 27.3 玉米 771.6 24.1 795.7 879.4 24.2 51,815.6 37,856.1 高粱 102.5 0.0 102
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