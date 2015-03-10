金砖国家：3月9日股汇市收盘纵览

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透3月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘跌1.24%至959.22点。
中国股市：沪综指午后逆转收高近2%，银行股担当反弹先锋
中国汇市：人民币结束三连涨收市小跌，美元强势带动购汇需求
香港股市：恒生指数小跌，但恒生国企指数受内地银行股涨势带动上涨
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巴西股市：下挫，受银行股及巴西国家石油公司(Petrobras)跌势的拖累。巴西指标股指Bovespa指数 收跌1.6%，收报49,181.01点。
巴西汇市：巴西雷亚尔重挫，连续第六个交易日下跌，因担心总统罗塞夫缺乏施行撙节以达今年重要财政目标的政治实力。雷亚尔兑美元 收报3.1285/97，上日收报3.0550/65。
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南非股市：收低，因Kumba Iron Ore 除息，股价重挫，打压大盘；投资人预期美联储将提早升息，亦拖累市场。指标Top-40绩优股指数 跌1.25%至46,644点，综合指数 跌1.37%报52,614点。
南非汇市：兰特兑美元触及13年低位，因市场预期美国加息
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印度股市：创两个月来单日最大跌幅，因在美国公布乐观就业报告后，对美联储升息预期增温。指标BSE指数 重挫2.05%，收报28,844.78点。NSE股指跌2.03%至8,756.75点。
印度汇市：卢比兑美元下跌，与其他新兴货币走势一致，因美就业报告强劲强化美国提早升息预期。卢比兑美元收报62.55/56，盘中一度触及两个月低点。上周四收在62.1550/1650。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.31%至491.13点。
俄罗斯汇市：休市。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周