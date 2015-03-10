《独家新闻》IMF假定乌克兰可通过与债权人谈判获得154亿美元--消息

****敬告客户：韩国金融市场5月3日因假期休市，4日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月3日(周三)因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
IMF的一位发言人未立即就此置评。
IMF上月宣布达成一项初步协议，计划向乌克兰新提供175亿美元的四年期贷款，同时世界银行、联合国、欧盟和其他国家也对乌克兰做出了贷款承诺。
外界普遍预期，IMF理事会将在周三召开会议时批准该计划，此前乌克兰政府于上周通过一项新预算案，以帮助敲定这份协议。
乌克兰财长Natalia Yaresko还称，政府预计可通过与该国主权债券持有人的谈判中获得150亿美元，政府应该会在IMF协议通过后开始相关谈判。
据知情人士向路透表示，专业投资公司Rothschild已邀请投资者在谈判前组织一个乌克兰债权人团体，考虑到乌克兰正处在战争状态，预计组团很难。(完)
(编译 秦德兴/汪红英；审校 郑茵)
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路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
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