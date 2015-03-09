修正-美国利率：达拉斯联储总裁费希尔呼吁结束宽松政策，推进升息进程

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
费希尔不断要求美联储尽早升息。他在美联储任职10年后，本月将离职。
美联储暗示准备在今年稍晚的时候升息，市场预期的时间框架是6月至9月。
“有人认为我们可以更急剧地升息，代替较早升息，我觉得这样做风险很大，”费希尔在讲话准备稿中表示，“我宁愿及早和逐步加息，而不是较晚和急剧加息。”
费希尔表示，如果美国经济保持目前的增速，失业率将在年底时降到4.5%左右，这将是2007年5月以来的最低失业率。(完)
(编译 于春红/张涛；审校 李爽)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选