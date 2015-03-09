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债券 | 2015年 3月 10日 星期二 07:46 BJT

修正-美国利率：达拉斯联储总裁费希尔呼吁结束宽松政策，推进升息进程

费希尔不断要求美联储尽早升息。他在美联储任职10年后，本月将离职。

美联储暗示准备在今年稍晚的时候升息，市场预期的时间框架是6月至9月。

“有人认为我们可以更急剧地升息，代替较早升息，我觉得这样做风险很大，”费希尔在讲话准备稿中表示，“我宁愿及早和逐步加息，而不是较晚和急剧加息。”

费希尔表示，如果美国经济保持目前的增速，失业率将在年底时降到4.5%左右，这将是2007年5月以来的最低失业率。(完)

(编译 于春红/张涛；审校 李爽)
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