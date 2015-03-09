美国个股：高通将回购最高达150亿美元股票，并上调派息

路透3月9日 - 晶片(芯片)制造商高通(Qualcomm) 称，将回购最高达150亿美元的股票，并上调季度派息。

高通表示未来12个月将回购最高达100亿美元的股票。该公司股价周一收高1.68%，至72.705美元，在盘后交易续升2.6%，报74.60美元。

高通并将季度股息由每股0.42美元上调至0.48美元，生效日期3月25日。

该公司表示，资本返还计划主要资金来源是透过今年在公开债市借入。

高通指出，新的回购计划取代了原先还余21亿美元授权尚未执行的计划。

该公司去年3月将股票回购计划规模从28亿美元调高至78亿美元。

高通周一表示，将继续每年将至少75%的自由现金流返还股东。