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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 07:42 BJT

美国个股：高通将回购最高达150亿美元股票，并上调派息

路透3月9日 - 晶片(芯片)制造商高通(Qualcomm) 称，将回购最高达150亿美元的股票，并上调季度派息。

高通表示未来12个月将回购最高达100亿美元的股票。该公司股价周一收高1.68%，至72.705美元，在盘后交易续升2.6%，报74.60美元。

高通并将季度股息由每股0.42美元上调至0.48美元，生效日期3月25日。

该公司表示，资本返还计划主要资金来源是透过今年在公开债市借入。

高通指出，新的回购计划取代了原先还余21亿美元授权尚未执行的计划。

该公司去年3月将股票回购计划规模从28亿美元调高至78亿美元。

高通周一表示，将继续每年将至少75%的自由现金流返还股东。

该公司2014年9月止的年度分配给股东71亿美元，合其自由现金流的93%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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