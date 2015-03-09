美国个股：高通将回购最高达150亿美元股票，并上调派息

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
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路透3月9日 - 晶片(芯片)制造商高通(Qualcomm) 称，将回购最高达150亿美元的股票，并上调季度派息。
高通表示未来12个月将回购最高达100亿美元的股票。该公司股价周一收高1.68%，至72.705美元，在盘后交易续升2.6%，报74.60美元。
高通并将季度股息由每股0.42美元上调至0.48美元，生效日期3月25日。
该公司表示，资本返还计划主要资金来源是透过今年在公开债市借入。
高通指出，新的回购计划取代了原先还余21亿美元授权尚未执行的计划。
该公司去年3月将股票回购计划规模从28亿美元调高至78亿美元。
高通周一表示，将继续每年将至少75%的自由现金流返还股东。
该公司2014年9月止的年度分配给股东71亿美元，合其自由现金流的93%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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