基金产业：香港富泰资产管理将游说希腊政府出售雅典机场股权

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透香港3月9日 - 香港富泰资产管理有限公司主席周一对路透表示，该公司将敦促希腊新政府开始进行雅典国际机场的私有化。
富泰资产管理有兴趣收购希腊政府对该机场持有的多数股权，也曾游说前政府出售持股。这凸显中国企业对陷入困境的欧元区经济体的资产兴趣渐增。
“我计划造访雅典，时间可能在第二季，我们希望再次展开游说，”富泰资产管理主席潘浩文受访时表示。
“我认为我们是他们的最佳选择之一。希腊需要更多旅客与观光产业，我们会持续游说，”他表示。
希腊的左翼新政府已寻求删除来自欧盟与国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元纾困计划的关键条款，其中包括被希腊称为“罪行”的出售国家战略资产。
但希腊总理齐普拉斯的政府上月立场稍见缓和，包括保证尊重已投标项目的私有化流程，从而确保了纾困计划获得欧元区展延四个月，
旗下管理约150亿港元(19亿美元)资金的富泰资产管理，是去年12月一个同意收购法国土鲁斯Blagnac机场49.99%股权的财团成员之一，那也是富泰资产管理的第一项机场投资。
潘浩文表示，该公司计划未来几年在投资组合中增加三至五个机场。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周