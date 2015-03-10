基金产业：香港富泰资产管理将游说希腊政府出售雅典机场股权

路透香港3月9日 - 香港富泰资产管理有限公司主席周一对路透表示，该公司将敦促希腊新政府开始进行雅典国际机场的私有化。

富泰资产管理有兴趣收购希腊政府对该机场持有的多数股权，也曾游说前政府出售持股。这凸显中国企业对陷入困境的欧元区经济体的资产兴趣渐增。

“我计划造访雅典，时间可能在第二季，我们希望再次展开游说，”富泰资产管理主席潘浩文受访时表示。

“我认为我们是他们的最佳选择之一。希腊需要更多旅客与观光产业，我们会持续游说，”他表示。

希腊的左翼新政府已寻求删除来自欧盟与国际货币基金组织(IMF)2,400亿欧元纾困计划的关键条款，其中包括被希腊称为“罪行”的出售国家战略资产。

但希腊总理齐普拉斯的政府上月立场稍见缓和，包括保证尊重已投标项目的私有化流程，从而确保了纾困计划获得欧元区展延四个月，

旗下管理约150亿港元(19亿美元)资金的富泰资产管理，是去年12月一个同意收购法国土鲁斯Blagnac机场49.99%股权的财团成员之一，那也是富泰资产管理的第一项机场投资。