日本数据：2月M3货币供应额较上年同期增长2.9%--央行

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查

商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。