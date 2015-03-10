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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:03 BJT

日本数据：2月M3货币供应额较上年同期增长2.9%--央行

路透东京3月10日 - 日本央行周二公布，日本2月M3货币供应额较上
年同期增长2.9%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分 
前值可能已修正)：

                  2月    1月 　 12月  上年2月
    M2           +3.5    +3.4    +3.6    +4.0
    M3           +2.9    +2.8    +2.9    +3.2
    广义流动性   +3.5    +3.4    +3.5    +3.9

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
here (完)    

  
 (编译 王颖；审校　戴素萍)
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