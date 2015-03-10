美国经济：克利夫兰联储总裁称经济复苏可持续，需“很快”加息

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
梅斯特目前不具有美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。
她在一个负责审查美联储沟通策略的小组中任职。她认为，美联储在解释其决策与经济形势之间如何相关的问题上应做得更好，特别是危机后经济复苏持续并且局面恢复正常。
不过，梅斯特提出的一些调整建议难以展开磋商。例如，如果央行决策者同意公布一个一致预估，而非每季度公布匿名的个人预估以表明决策者对经济走向看法的分歧程度，她认为那样可能会更好。
她表示，一致预估将能把美联储的决策与其经济展望更好的联系起来。但迄今为止，这种调整一直是不可能的，因为“难以就一致预估达成共识”。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 张荻)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周