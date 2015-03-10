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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 08:35 BJT

美国经济：克利夫兰联储总裁称经济复苏可持续，需“很快”加息

梅斯特目前不具有美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的投票权。

她在一个负责审查美联储沟通策略的小组中任职。她认为，美联储在解释其决策与经济形势之间如何相关的问题上应做得更好，特别是危机后经济复苏持续并且局面恢复正常。

不过，梅斯特提出的一些调整建议难以展开磋商。例如，如果央行决策者同意公布一个一致预估，而非每季度公布匿名的个人预估以表明决策者对经济走向看法的分歧程度，她认为那样可能会更好。

她表示，一致预估将能把美联储的决策与其经济展望更好的联系起来。但迄今为止，这种调整一直是不可能的，因为“难以就一致预估达成共识”。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 张荻)
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