日韩经济指标预测--3月10日-3月17日****

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月9日当周 3月10日(二) 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 2月 持平 -1.3% (较上年同期) +0.5% +0.3% 2350 日本机械订单(较前月) 1月 -4.1% +8.3% (较上年同期) -1.0% +11.4% 3月11日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 1月 -- +8.5% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正8.1 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超4,709 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,505 3月12日(四) -- 韩国央行利率决议 3月 -- 2.00% 0500 日本消费者信心指数 2月 -- 39.1 2100 韩国出口物价(较上年同期) 2月 -- -8.5% 进口物价(较上年同期) -- -19.2% 3月13日(五) 0430 日本工业生产 1月修正值 -- +4.0% 产能利用率(较前月) -- +2.0% 3月16日当周 3月16日(一) -- 韩国贸易收支(亿美元) 2月修正值 -- 顺差77 出口 -- -3.4% 进口 -- -19.6% 3月17日(二) 2300 韩国失业率 2月 -- 3.4% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 -- 逆差11,770 出口(较上年同期) -- +17.0% 进口(较上年同期) -- -9.0% (完)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周