中国个股：苏宁云商称日本子公司LAOX拟增发募资，其获新股预约权

路透上海3月10日 - 中国家电零售连锁企业--苏宁云商集团 周二公告称，日本子公司LAOX 近日计划公开增发募资，同时向LAOX大股东、苏宁云商全资子公司GRANDA MAGIC定向发行新股预约权，后者可行权认购3,500万股LAOX新股。

公告指出，LAOX计划公募发行新股1亿股，发行券商SMBC日兴证券拥有不超过15%的超额配售权，发行价是下周一（16日）至周三（18日）中一天的收盘价的90%-100%。

而GRANDA MAGIC在认购新股预约权后，有权以约定的行权价，即公募发行价格的1.06倍在4月6日之后的三年内行权，认购新股预约权的价格不超过8,340万日圆。若全额行使预约权认购新股，GRANDA MAGIC的出资预计为126亿日圆。

在不考虑超募情况下，公募完成后，GRANDA MAGIC及其一致行动人、LAOX第三大股东日本观光免税株式会社共持有51.28%股权。新股预约权行使后，两方持股份额升至53.77%。

公告称，LAOX此次募集资金主要用于其在日本构筑最大规模的免税零售网络所需的门店开设、改造、商品开发、采购和系统开发，同时还将用于海外并购以及整体事业扩张所需资金。