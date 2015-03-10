中国个股：苏宁云商称日本子公司LAOX拟增发募资，其获新股预约权

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透上海3月10日 - 中国家电零售连锁企业--苏宁云商集团 周二公告称，日本子公司LAOX 近日计划公开增发募资，同时向LAOX大股东、苏宁云商全资子公司GRANDA MAGIC定向发行新股预约权，后者可行权认购3,500万股LAOX新股。
公告指出，LAOX计划公募发行新股1亿股，发行券商SMBC日兴证券拥有不超过15%的超额配售权，发行价是下周一（16日）至周三（18日）中一天的收盘价的90%-100%。
而GRANDA MAGIC在认购新股预约权后，有权以约定的行权价，即公募发行价格的1.06倍在4月6日之后的三年内行权，认购新股预约权的价格不超过8,340万日圆。若全额行使预约权认购新股，GRANDA MAGIC的出资预计为126亿日圆。
在不考虑超募情况下，公募完成后，GRANDA MAGIC及其一致行动人、LAOX第三大股东日本观光免税株式会社共持有51.28%股权。新股预约权行使后，两方持股份额升至53.77%。
公告称，LAOX此次募集资金主要用于其在日本构筑最大规模的免税零售网络所需的门店开设、改造、商品开发、采购和系统开发，同时还将用于海外并购以及整体事业扩张所需资金。
LAOX周一收盘价为314日圆。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周