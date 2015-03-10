《中国报摘》--中国证券报3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
* 头版头条:
--中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平表示，要适应经济发展新常态，深入推进东北老工业基地振兴，抓住创新驱动发展和产业优化升级，努力形成特色新兴产业集群，形成具有持续竞争力和支撑力的产业体系。
* 其他:
--全国人大代表、天津市政府秘书长张志强表示，京津冀协同发展规划纲要已经编写完毕，即将出台；在区域层面上，天津分别与北京和河北签订了六个和五个框架合作协议，还建立了对口部门的衔接，推动协议的落实。
--深圳前海外债宏观审慎管理试点实施细则正式发布，据悉，前海怡亚通、首创环境、五矿供应链、华讯方舟等4家试点企业与工商银行 、农业银行 、中国银行 、招商银行 、中信银行 合作，办理了首批外债试点业务，签约金额共1.3亿美元。
--中国南北车合并方案获得股东大会审议通过，据了解，两车合并拟今年上半年内完成，下一步人事安排将成为重点。中国南车 、中国北车 股票将于3月10日开市起复牌。
--长安汽车 总裁朱华荣近期透露，未来10年公司将投入180亿元全面发力新能源汽车，推出27款纯电动汽车和7款插电式混合动力汽车，到2025年，长安新能源汽车累计销量突破200万辆。
--天成控股 公告，拟以12.2元/股的价格，向包括控股股东在内的4名特定对象定向增发不超过4亿股，募集不超过48.8亿元资金，全部用于基于移动互联的小微金融服务平台建设项目。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周