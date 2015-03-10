《中国报摘》--中国证券报3月10日

* 头版头条:

--中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平表示，要适应经济发展新常态，深入推进东北老工业基地振兴，抓住创新驱动发展和产业优化升级，努力形成特色新兴产业集群，形成具有持续竞争力和支撑力的产业体系。

* 其他:

--全国人大代表、天津市政府秘书长张志强表示，京津冀协同发展规划纲要已经编写完毕，即将出台；在区域层面上，天津分别与北京和河北签订了六个和五个框架合作协议，还建立了对口部门的衔接，推动协议的落实。

--深圳前海外债宏观审慎管理试点实施细则正式发布，据悉，前海怡亚通、首创环境、五矿供应链、华讯方舟等4家试点企业与工商银行 、农业银行 、中国银行 、招商银行 、中信银行 合作，办理了首批外债试点业务，签约金额共1.3亿美元。

--中国南北车合并方案获得股东大会审议通过，据了解，两车合并拟今年上半年内完成，下一步人事安排将成为重点。中国南车 、中国北车 股票将于3月10日开市起复牌。

--长安汽车 总裁朱华荣近期透露，未来10年公司将投入180亿元全面发力新能源汽车，推出27款纯电动汽车和7款插电式混合动力汽车，到2025年，长安新能源汽车累计销量突破200万辆。