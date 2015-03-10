版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:19 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月10日-3月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月10日(二)

　维也纳--国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen主持高级小组讨论会，主题为“西巴尔干--15年的经济变迁：政策挑战与解决方案展望”。克罗地亚央行总裁、马其顿财长，以及奥地利央行总裁诺沃特尼都将出席。

布达佩斯--匈牙利央行召开非利率决议会议。

3月11日(三)

吉隆坡--马来西亚央行公布年度报告(1000)。

萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。

3月12日(四)

首尔--韩国央行召开货币政策会议(0100)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决定。

3月13日(五)

东京--世界银行行长金墉在日本外国特派员协会举行记者会(0600)。

　莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0630)。

3月15日(日)

卡塔尔--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。讲话者：卡塔尔首相及财长、西班牙央行总裁林德、卡塔尔央行总裁等。

3月17日(二)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，并宣布利率决定。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率)。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐