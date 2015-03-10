《新兴市场重要经济事件预告》--3月10日-3月17日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
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3月10日(二)
维也纳--国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen主持高级小组讨论会，主题为“西巴尔干--15年的经济变迁：政策挑战与解决方案展望”。克罗地亚央行总裁、马其顿财长，以及奥地利央行总裁诺沃特尼都将出席。
布达佩斯--匈牙利央行召开非利率决议会议。
3月11日(三)
吉隆坡--马来西亚央行公布年度报告(1000)。
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定(0500)。
3月12日(四)
首尔--韩国央行召开货币政策会议(0100)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决定。
3月13日(五)
东京--世界银行行长金墉在日本外国特派员协会举行记者会(0600)。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(0630)。
3月15日(日)
卡塔尔--国际金融协会(IIF)2015年春季会议：处于转折点的全球能源(至3月16日)。讲话者：卡塔尔首相及财长、西班牙央行总裁林德、卡塔尔央行总裁等。
3月17日(二)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周