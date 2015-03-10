英国经济：2月零售支出同比增1.7%，同店零售销售升幅持稳于0.2%--BRC

路透伦敦3月10日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的行业调查显示，英国零售支出在通常较淡静的2月依然活络，显示通胀下滑给消费者带来提振。

BRC表示，英国2月零售支出较上年同期增长1.7%，增幅略高于1月的1.6%。

2014年2月时因天气不佳，令通常已呈季节性放缓趋势的购物活动雪上加霜，当时销售仅增0.7%。

这项调查进一步表明，在1月主要通胀率指标放缓至仅0.3%，而去年底收入增速加速后，英国消费者的信心正在增强。

“今年迄今为止，零售商和消费者的表现都不错，且未出现任何趋势转变的迹象，”BRC主任Helen Dickinson指出。

BRC调查的2月同店零售销售较上年同期上升0.2%，1月亦为升0.2%。

路透调查分析师原预估2月同店零售销售成长0.4%。

主办调查的毕马威会计师事务所主管David McCorquodale称，尽管通胀率已近零、油价下跌且利率仍处于记录低点，但消费者仍未在商店积极消费。