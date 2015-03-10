英国经济：2月零售支出同比增1.7%，同店零售销售升幅持稳于0.2%--BRC

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透伦敦3月10日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的行业调查显示，英国零售支出在通常较淡静的2月依然活络，显示通胀下滑给消费者带来提振。
BRC表示，英国2月零售支出较上年同期增长1.7%，增幅略高于1月的1.6%。
2014年2月时因天气不佳，令通常已呈季节性放缓趋势的购物活动雪上加霜，当时销售仅增0.7%。
这项调查进一步表明，在1月主要通胀率指标放缓至仅0.3%，而去年底收入增速加速后，英国消费者的信心正在增强。
“今年迄今为止，零售商和消费者的表现都不错，且未出现任何趋势转变的迹象，”BRC主任Helen Dickinson指出。
BRC调查的2月同店零售销售较上年同期上升0.2%，1月亦为升0.2%。
路透调查分析师原预估2月同店零售销售成长0.4%。
主办调查的毕马威会计师事务所主管David McCorquodale称，尽管通胀率已近零、油价下跌且利率仍处于记录低点，但消费者仍未在商店积极消费。
“更多消费者竟没帮自己买双新鞋，或给家里添幅窗帘，真令人意外。”他在一份声明稿称。“消费者在燃料价跌省下的钱，疑似受惠的是餐厅，而不是零售商。”(完) (编译 张若琪 审校 许娜)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周