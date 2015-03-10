英国个股：汇丰银行执行长称自己是解决该行问题的适当人选

但欧智华承认，有关他个人情况被人仔细检视确实也损及该行名誉。

汇丰承认其对瑞士私人银行管控不力。之前有媒体报导，该行在直至2007年的一段时间内帮助富裕客户隐瞒了数以百万美元计的资产。但该行称已展开了业务变革。

阿根廷周一给汇丰再添压力，称汇丰曾协助客户将35亿美元资金转移至海外避税，现在阿根廷希望追回这些资金。

欧智华表示，该行已对所谓的“代存邮件”账户清理完毕。对于这种账户，银行被告知不能向客户居住地寄送账单和其他信件。

他说，这种账户在发现逃税或避税方面“存在疑虑”的可能性较高。他说，该行目前只有12个这种账户，而2012年在瑞士有将近15,000个之多。

欧智华说，汇丰的很多问题源自于2000年代初期的一系列收购交易，当时该行想要多元化，改变过度依赖亚洲的境况，但最后变得过于庞大和复杂。