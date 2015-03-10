英国个股：汇丰银行执行长称自己是解决该行问题的适当人选

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
但欧智华承认，有关他个人情况被人仔细检视确实也损及该行名誉。
汇丰承认其对瑞士私人银行管控不力。之前有媒体报导，该行在直至2007年的一段时间内帮助富裕客户隐瞒了数以百万美元计的资产。但该行称已展开了业务变革。
阿根廷周一给汇丰再添压力，称汇丰曾协助客户将35亿美元资金转移至海外避税，现在阿根廷希望追回这些资金。
欧智华表示，该行已对所谓的“代存邮件”账户清理完毕。对于这种账户，银行被告知不能向客户居住地寄送账单和其他信件。
他说，这种账户在发现逃税或避税方面“存在疑虑”的可能性较高。他说，该行目前只有12个这种账户，而2012年在瑞士有将近15,000个之多。
欧智华说，汇丰的很多问题源自于2000年代初期的一系列收购交易，当时该行想要多元化，改变过度依赖亚洲的境况，但最后变得过于庞大和复杂。
“我们有一个基本已过时的组织架构，而公司展开的多次收购交易也稀释了汇丰自身的DNA，”他说。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 李婷仪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。