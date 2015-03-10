《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月10日

*工商时报：

--国民党本会期力推〞加薪四法〞，劳动部明确表态支持立委所提劳基法修正案，〞企业不拿出具体利润分享计画，最高可罚500万台币〞，但希望应纳入工会，或由劳资会议共同讨论。

--大陆国务院62号文要求地方政府在3月底前清理各项税收优惠，严重冲击到台商近期投资大陆的意愿。据重庆市台协会长李文勳透露，去年底起，考察重庆投资环境的台商目前都在观望中。

--大陆划设M503航路一事引起关注，然而部分立委认为，尽管陆方同意飞行时西移6里，但M503航路存在仍是不争事实，陆委会主委夏立言受质询时表示，台湾现在态度是有条件下接受(M503)，未将继续要求陆方再往西移。

--IC设计厂2月营收普遍惨淡，但晶圆代工厂仍接单畅旺，联电 2月营收120.56亿台币、年增16.6%表现优于市场预期，由于28奈米新产能持续开出，加上8寸厂产能满载，第一季营收可望站上380亿台币续创历史新高。

*经济日报：

--为化解破产危机，台湾高铁公司正积极规划新的财务改善方案，交通部长陈建宇表示，新案计画减资后增资，以全民释股为优先，再洽公股银行等特定人认股，以免除外界质疑的图利财团问题。

--金管会今年将扩大金融业务范畴，开放多项金融保险商品，包括鼓励银行推出老人及身心障碍者安养照护信托业务，及推动基本保障的死亡及终老保险，以因应高龄化社会来临并掌握相关商机。

--金管会最近将不动产授信及大陆曝险列为加强风险管理机制两大标的，包括委由联征中心等单位协助监控大陆地区信用风险，银行海外授信控管能力不佳者，将列入申设海外分行准驳的依据等。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。