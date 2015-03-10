《香港报摘》--经济日报3月10日

* 头版头条：

--近日热传中国内地银行可踏足证券业务并涉足两融，内银A股昨日下午反弹急升近5%，券商则忧虑被抢客而出现沽压。

* 其他：

--汇贤产业信托 行政总裁蒋领峰称，公司预料首季完成收购重庆大都会广场，并继续物色内地一、二线城市商用物业并购机会。

--华润水泥 管理层预期今年内地水泥价格将先低后高，至末季有较明显升幅，公司现金流强劲，若有合适的项目会进行并购。

--中国海外 副总经理萧萧称，金管局再出招收紧楼按对楼价影响不大，因刚性的上车需求仍大，亦不影响豪宅交投。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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