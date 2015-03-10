意大利金融：标普称意大利疲弱经济继续令银行业承受压力

****敬告客户：韩国金融市场5月3日因假期休市，4日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月3日(周三)因公共假期休市，周四将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透米兰3月9日 - 标准普尔预计意大利的疲弱经济今年将继续损及该国银行业者的资产质量和获利能力，但对这些银行的评级已经体现了可能造成的影响。
标普周一发布报告指出，如果意大利经济形势恶化，并且政府被证明无力实施中期内重启经济成长所需的改革，那么对该国多数银行业者的稳定评级展望可能面临下行风险。
标普并称，各银行的表现差异很大，中小型银行在完全吸收贷款损失方面最为困难，因为业务缺乏多元化并且不具备规模经济。这或将导致年底之前并购活动加速。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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路透华盛顿5月2日 - 美国参议院周二投票确认由克莱顿(Jay Clayton)担任美国证券交易委员会(SEC)主席。SEC负责监督华尔街并制定相关规则。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017 05/10/2017 10年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/11/2017 30年期公债 05/03