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债券 | 2015年 3月 10日 星期二 08:31 BJT

意大利金融：标普称意大利疲弱经济继续令银行业承受压力

路透米兰3月9日 - 标准普尔预计意大利的疲弱经济今年将继续损及该国银行业者的资产质量和获利能力，但对这些银行的评级已经体现了可能造成的影响。

标普周一发布报告指出，如果意大利经济形势恶化，并且政府被证明无力实施中期内重启经济成长所需的改革，那么对该国多数银行业者的稳定评级展望可能面临下行风险。

标普并称，各银行的表现差异很大，中小型银行在完全吸收贷款损失方面最为困难，因为业务缺乏多元化并且不具备规模经济。这或将导致年底之前并购活动加速。(完) (编译 王兴亚；审校　戴素萍)
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