版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:29 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元跌向周一低位，美元兑日圆走坚

0014GMT
    
    * 美元兑日圆走强，令美元在亚洲盘初全面受到追捧
    * 欧元兑美元走跌，支撑位在昨日低位1.0822
    * 在1.1800之前有买盘，支撑位在2003年9月的月度低位1.0762
    * 美元人气偏多，没有减弱迹象，尽管美债收益率下滑
    * 在下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，美元料仍受追捧
    * 市场预期美联储将在声明稿中舍弃“耐心”一词，为6月升息舖路
    (完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 戴素萍 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐