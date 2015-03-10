《汇市简讯》欧元兑美元跌向周一低位，美元兑日圆走坚

0014GMT * 美元兑日圆走强，令美元在亚洲盘初全面受到追捧 * 欧元兑美元走跌，支撑位在昨日低位1.0822 * 在1.1800之前有买盘，支撑位在2003年9月的月度低位1.0762 * 美元人气偏多，没有减弱迹象，尽管美债收益率下滑 * 在下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议前，美元料仍受追捧 * 市场预期美联储将在声明稿中舍弃“耐心”一词，为6月升息舖路 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 戴素萍 审校 张涛)