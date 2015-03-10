《台湾重要政经日程》--3月10日

=====================今日重要政经消息============================== 3/10(二) --09:00 行政院长施政报告。 --09:00 立法院院会。 --12:30 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。 --12:00 富邦投信记者会。 --12:00 元大宝来投信记者会。 --13:30 台积电 公布2月营收。 --13:50 工商团体春节联谊会。 --14:00 台湾和亚太主要国家房市展望研讨会。 ===================================================================== 3/11(三) --11:00 瀚亚投资新基金募集记者会。 --14:00 中信金控 召开投资人说明会。 3/13(五) --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。 *3/16(一) --16:00 台湾央行公布2月人民币业务概况。 *3/18(三) --12:00 中国信托投信记者会。 3/20(五) --16:00 经济部公布2月外销订单年增率，1月年增率为8.1%。 3/23(一) --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。 --16:00 经济部公布2月工业生产年增率，前值为年增8.14%。 3/24(二) --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。 --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。 3/25(三) --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 4/7(二) --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。 *4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)