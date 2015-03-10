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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:33 BJT

《台湾重要政经日程》--3月10日

=====================今日重要政经消息==============================
   3/10(二)
    --09:00 行政院长施政报告。
    --09:00 立法院院会。
    --12:30 央行代财政部标售10年期公债，预估金额为400亿台币，13日发行。
    --12:00 富邦投信记者会。
    --12:00 元大宝来投信记者会。
    --13:30 台积电         公布2月营收。
    --13:50 工商团体春节联谊会。
    --14:00 台湾和亚太主要国家房市展望研讨会。 
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   3/11(三)
    --11:00 瀚亚投资新基金募集记者会。
    --14:00 中信金控 召开投资人说明会。
   
    3/13(五)
    --12:30 央行标售二年期定存单，目标金额200亿台币。
    
   *3/16(一)
    --16:00  台湾央行公布2月人民币业务概况。
    
   *3/18(三)
    --12:00 中国信托投信记者会。
    
    3/20(五)
    --16:00 经济部公布2月外销订单年增率，1月年增率为8.1%。
    
    3/23(一)
    --14:00 国泰金控 召开投资人说明会。
    --16:00 经济部公布2月工业生产年增率，前值为年增8.14%。
    
    3/24(二)
    --12:30 央行代财政部标售五年期公债，预估金额为350亿台币，27日发行。
    --12:00 央行代财政部标售104-4期国库券，天期91天，金额350亿台币，25日发行。
    
    3/25(三)
    --16:10 台湾央行公布2月M2货币总计数，上月为年增5.86%。
    
    4/3(五)-4/6(一)
    --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。
    
    4/7(二)
    --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。     
    
   *4/8(三)
    --0830  主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。
    --1600  财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。
    
    5/1(五)
    --劳动节，金融市场休市一日。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)     

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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