欧洲央行：魏德曼在央行购债计划实施首日质疑其合理性

路透苏黎世3月9日 - 德国央行总裁魏德曼周一对欧洲央行新的购债计划提出批评，称其模糊了货币与财政政策之间的界限，可能会使各国的预算整顿努力推迟。

欧洲央行周一启动了印钞购债计划，即所谓的量化宽松(QE)，旨在提升欧元区处于负值水平的通胀率，使其向略低于2%的目标回升。

但魏德曼作为欧洲央行管理委员会委员，质疑欧元区物价压力疲弱能否成为欧洲央行实施更具扩张性货币政策的理由。

“这真的能成为一个理由吗？我感到怀疑，”他在苏黎世发表演说的讲稿中表示。

“一些人描述的薪资和价格下降，或通货紧缩形成恶性循环的情况不大可能出现，”他说，“欧洲央行管委会绝大多数成员赞同这个观点。”

魏德曼指出，欧洲央行并没有禁止该行在二级市场购债的规定。

“但实施购债计划之后，(欧元区各央行)的欧元体系将成为成员国的最大债权人，从而使货币和财政政策的捆绑更加紧密，”他说。