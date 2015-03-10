《交易视点》国际板债券发行续增，料排挤台10年公债标售--元大宝来证

路透台北3月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，因美国非农就业成长亮眼使得台债目前交投气氛偏空，今日将进行10年期104/5 新券标售，在国际版债券发行量持续增加之下，资金排挤效果势必依然存在，预期该券公债得标利率在1.64%-1.67%，而五年发行前交易空方力道强劲，可望进一步缩短与10年券之间利差，10年券预估成交1.60%-1.70%，五年券104/6 1.05%-1.15%。短线上在此水位台湾公债及IRS偏空区间操作，来消化升息疑虑。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)