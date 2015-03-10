《交易视点》台债料观望10年公债标售结果，静观投资盘需求--群益金鼎证

路透台北3月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美国非农就业数据优于预期，美债利率弹升13基点，令周一台债利率跳空开高，但市场空单累计多，盘中横向整理。观望今天104/5 标售结果，静观邮局与行库投资的需求强度，10年券区间预估在1.63-1.68%。