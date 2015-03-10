《交易视点》台债料观望10年公债标售结果，静观投资盘需求--群益金鼎证

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透台北3月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评指出，美国非农就业数据优于预期，美债利率弹升13基点，令周一台债利率跳空开高，但市场空单累计多，盘中横向整理。观望今天104/5 标售结果，静观邮局与行库投资的需求强度，10年券区间预估在1.63-1.68%。
IRS利率跟随市场向上反应，下午盘成交利率更高于早上。一年成交0.905-0.91%、二年成交0.995%、三年成交1.11%、五年成交1.32-1.3325%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周