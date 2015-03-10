中国个股：天成控股拟定增募资48.8亿元，投建移动互联小微金融服务平台

路透上海3月10日 - 中国贵州长征天成控股股份有限公司 周二公告，拟非公开发行不超过4亿股股票，至多募资48.8亿元人民币，所募资金全部用于建设基于移动互联的小微金融服务平台项目。

刊登在上海证券交易所的公告显示，是次定向增发价格为12.20元/股。发行对象包括银河天成集团、广西银河实业、瀚叶财富和科创嘉源。认购股份数量依次是2亿股、2,000万股、1亿股和8,000万股。

参与对象中，银河集团为天成控股的控股股东，广西银河实业为银河集团的全资子公司；瀚叶财富和科创嘉源则为非关联方。

天成控股称，目前主营业务主要包括高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售，矿产品开采、加工及互联网金融三大领域。但传统业务的发展已经获得有效和强劲营收增长，因此拟将主营业务转型为基于互联移动的小微金融服务领域。

天成控股2013年底涉足金融支付领域，在技术方面构建完成了小微支付平台和增值业务管理平台，于2015年在贵州省上线试运营，目前日均处理资金近2亿。

上海证券报同日报导，在该公司已废止的2014年12月公布定增方案中，计划募资额为46.83亿元，但当时并未明确资金用途。仅表示其中不超过7亿元偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金和做强主营业务。

因筹划新的非公开发行股票预案，天成控股自今年2月27日起停牌，停牌前收报14.39元。公司股票今日起复牌。(完)

参看公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)