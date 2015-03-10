中国个股：天成控股拟定增募资48.8亿元，投建移动互联小微金融服务平台

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透上海3月10日 - 中国贵州长征天成控股股份有限公司 周二公告，拟非公开发行不超过4亿股股票，至多募资48.8亿元人民币，所募资金全部用于建设基于移动互联的小微金融服务平台项目。
刊登在上海证券交易所的公告显示，是次定向增发价格为12.20元/股。发行对象包括银河天成集团、广西银河实业、瀚叶财富和科创嘉源。认购股份数量依次是2亿股、2,000万股、1亿股和8,000万股。
参与对象中，银河集团为天成控股的控股股东，广西银河实业为银河集团的全资子公司；瀚叶财富和科创嘉源则为非关联方。
天成控股称，目前主营业务主要包括高、中、低压电器元件及成套设备设计、研制、生产、销售，矿产品开采、加工及互联网金融三大领域。但传统业务的发展已经获得有效和强劲营收增长，因此拟将主营业务转型为基于互联移动的小微金融服务领域。
天成控股2013年底涉足金融支付领域，在技术方面构建完成了小微支付平台和增值业务管理平台，于2015年在贵州省上线试运营，目前日均处理资金近2亿。
上海证券报同日报导，在该公司已废止的2014年12月公布定增方案中，计划募资额为46.83亿元，但当时并未明确资金用途。仅表示其中不超过7亿元偿还银行贷款，剩余部分补充流动资金和做强主营业务。
因筹划新的非公开发行股票预案，天成控股自今年2月27日起停牌，停牌前收报14.39元。公司股票今日起复牌。(完)
参看公告详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周