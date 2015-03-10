欧洲个股：瑞信执行长Brady Dougan最快将于周二离任--消息

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
路透苏黎世3月10日 - 一位知情消息人士告诉路透，瑞士信贷 首席执行官(CEO)Brady Dougan最快将于周二离任。
Dougan从2007年开始执掌瑞信，和摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)和高盛集团CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)一样，是担任一家全球性银行CEO时间最长的人士之一。
英国金融时报报导称，英国保诚集团 首席执行官Tidjane Thiam将可能接替Dougan。消息人士无法证实该报导。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周