欧洲个股：瑞信执行长Brady Dougan最快将于周二离任--消息

路透苏黎世3月10日 - 一位知情消息人士告诉路透，瑞士信贷 首席执行官(CEO)Brady Dougan最快将于周二离任。

Dougan从2007年开始执掌瑞信，和摩根大通CEO迪蒙(Jamie Dimon)和高盛集团CEO布兰克梵(Lloyd Blankfein)一样，是担任一家全球性银行CEO时间最长的人士之一。

英国金融时报报导称，英国保诚集团 首席执行官Tidjane Thiam将可能接替Dougan。消息人士无法证实该报导。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)