《香港报摘》--信报3月10日

全球贸易：美国计划对进口自中国和越南的工具箱产品展开调查
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
* 头版头条：
--内地重新掀起金融混业经营浪潮，中港股市即时倒升。
* 其他：
--传媒股逆市炒上，获明星赵薇及谢霆锋分别入股的阿里影业 及汉传媒 升势最劲，由入股至今，二人分别账面劲赚12.74亿港元及8,050万港元。
--渣打 香港发言人表示，该集团目前无打算将总部由伦敦迁到亚洲。
--近期多家银行先后将人民币存款息率上调至近4厘或以上，交通银行 香港分行的一年期零售人民币存款证正式发售，年利率4.3厘，亦较上月中预告的指示性息率高出0.1厘。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
商务部称，之前美国企业滑铁卢工业公司(Waterloo Industries Inc.)向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉。滑铁卢工业公司是美国家居用品公司Fortune Brands and Home Security的子公司。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周