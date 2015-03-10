《香港报摘》--信报3月10日

* 头版头条：

--内地重新掀起金融混业经营浪潮，中港股市即时倒升。

* 其他：

--传媒股逆市炒上，获明星赵薇及谢霆锋分别入股的阿里影业 及汉传媒 升势最劲，由入股至今，二人分别账面劲赚12.74亿港元及8,050万港元。

--渣打 香港发言人表示，该集团目前无打算将总部由伦敦迁到亚洲。

--近期多家银行先后将人民币存款息率上调至近4厘或以上，交通银行 香港分行的一年期零售人民币存款证正式发售，年利率4.3厘，亦较上月中预告的指示性息率高出0.1厘。（完）

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