修正-中国经济:振兴东北老工业基地，形成特色新兴产业集群--国家主席

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路透北京3月10日 - 中国国家主席习近平称，深入推进东北老工业基地振兴，抓住创新驱动发展和产业优化升级，努力形成特色新兴产业集群，形成具有持续竞争力和支撑力的产业体系，并要坚决破除体制性障碍，全面提高对外开放水平。

中国政府网援引习近平周一参加吉林代表团审议时指出，要加快推进现代农业建设，在一些地区率先实现农业现代化，突出抓好加快建设现代农业产业体系、现代农业生产体系、现代农业经营体系3个重点，加快推进农业结构调整，加强农业基础设施和技术装备建设，加快培育新型农业经营主体。

“做好各方面工作，必须有一个良好政治生态。政治生态污浊，从政环境就恶劣；政治生态清明，从政环境就优良。”习近平指出。政治生态和自然生态一样，稍不注意，就很容易受到污染，一旦出现问题，再想恢复就要付出很大代价。