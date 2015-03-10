《中国债券市场每日交易备忘》--3月10日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --3/10 工业生产者价格指数(PPI) 2月 居民消费价格指数(CPI) 2月 --3/11 固定资产投资(不含农户) 1-2月 社会消费品零售总额 1-2月 工业增加值 1-2月 房地产投资和销售情况月度报告 1-2月 --3/16 中国货物和服务贸易 1月 --3/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 2月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 2月 --3/24 汇丰制造业PMI初值 3月 --3/27 规模以上工业企业利润 1-2月 --3/31 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） 中国外债数据（正式数） 2014年四季度 中国货物和服务贸易 2月 --3月9日，国家外汇管理局深圳市分局和深圳市前海管理局共同举办前海外债宏观审慎 管理试点启动仪式，正式发布了前海外债宏观审慎管理试点实施细则，并对银行及企业代表 共120余人进行了政策辅导。据悉，前海怡亚通、首创环境、五矿供应链、华讯方舟等4家试 点企业与工商银行、农业银行、中国银行、招商银行、中信银行合作，办理了首批外债试点 业务，签约金额共1.3亿美元。 --3月9日，全国人大代表、上交所监事长潘学先表示，上交所将从多方面着手提升自律 监管的效能，包括不断推进上市公司分行业监管,进一步完善上市公司分类监管,进一步优化 信息披露直通车功能等。对于近期市场浮现涉嫌利用高送转操作股价、利益输送等情况，上 交所会及时督导上市公司提高披露分红送转信息的针对性和有效性，并加强对公司高送转信 息披露和股价异动情况的事后监管，加大快速反应力度。 --商务部新闻发言人、政策研究室主任沈丹阳9日在中国政府网参加网络访谈时表示， 除新设立的津闽粤自贸区外，不排除今后还会有新的自贸区，但现在还没有具体规划。此外 ，下一步商务部将从推进双边合作，共同实施一批重大项目以及提高贸易便利化水平等多方 面推进“一带一路”建设。 --全国人大代表、中南传媒董事长龚曙光日前表示，在初步形成并购模式的基础上，中 南传媒未来将加大并购力度。同时，公司将进一步推进文化与金融结合，利用平台优势着力 拓展互联网金融产业。 --全国人大代表、天津市政府秘书长张志强9日在天津代表团全体会议上表示，京津冀 协同发展规划纲要已经编写完毕，即将出台。除上述顶层设计方案外，他表示，在区域层面 上，天津分别与北京和河北签订了6个和5个框架合作协议，还建立了对口部门的衔接，推动 协议的落实。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次