《焦点》长线投资者将辅助日本股市“平稳”上涨

* 2月外资买入东证股价指数期货规模创纪录高位 * 买盘以长线投资者为主，而不是对冲基金 * 隐含波动率下降，增强股市稳步上涨希望 路透东京3月10日 - 日本股市再度吸引外国投资者，而且有迹象显示 部分外资将会长驻，而不是短暂停留。 在新任首相安倍晋三的经济刺激政策激励下，日本股市2013年初上涨 ，主要是受对冲基金等投机客推动。随着安倍经济学光芒渐失，许多外资 撤离。 最近一波流入资金中包括一些进行长线投资的基金经理。这令给日本 股市带来“平稳”上涨的希望，不会出现急剧波动和突然逆转。日本股市 向来是全球最为波动的股市之一。 尽管投资者并不确信安倍晋三的改革能否提高日本企业的生产率，但 他们有理由持乐观态度，比如薪资和消费可能出现增长。 “当前的市况反映了全球经济走强带来获利增长、日圆走贬、安倍经 济学实施进一步改革的希望，以及企业治理情况改善的一些证据，”芝加 哥共同基金公司Harris Associates的合伙人兼投资组合经理Robert Tayl or称。 交易所数据显示，2014年外资卖超3,370亿日圆(27.9亿美元)日经指 数 和东证股价指数 期货。上个月外资买超2.386万亿日圆 ，大和证券分析师Shingo Kumazawa称，这是其1997年开始统计该数据以 来的最高月度纪录。 **首选市场** 吸引市场人士注意的除了2月外资买进规模外，还有大量资金投入了 东证股价指数 期货，而不是日经指数 期货。 今年以来，东证股价指数上涨了8.8%，2014年同期为下跌5%。 很多长线投资者在东证股价指数和日经指数中偏好前者，因为日经指 数中一些高价个股权重过高，例如日本迅销(Fast Retailing) 。 市场人士称，2月份部分东证股指期货买盘可能来自“中长期投资大 户”，例如主权财富基金和养老基金等。 期权市场进一步证明，投机客对整体日本股市的影响较以往下降。 **波动性减弱** 隐含波动率呈下行趋势，日经指数波动率指数 徘徊在约19%的 五个月低点附近。 “当对冲基金买入时，他们通常买进看涨期权。因此，隐含波动率未 见上升的情况，表明最新涨势是由只做多的投资者而非对冲基金所驱动， ”高盛常务董事兼股票衍生品交易部门主管Naohide Une称。 他还表示，所有期限的期权的隐含波动率全都下降，“说明市场正在 反映平稳上涨的前景。” 波动率下降本身就可能鼓励长线外国投资者投资于日本股市。日股过 去频繁波动，削弱了其吸引力。 同时，对于基于美元的投资者而言，日本股市的投资回报一直在上升 。 上个月，日经指数和东证股价指数以美元计算双双升越2013年高点。 今年至今，东证股价指数以美元计累计上扬7.6%，轻松超过标准普尔 500指数 的0.6%涨幅。(完) (编译 于春红/王丽鑫/王兴亚；审校 张涛)