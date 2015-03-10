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货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 10:20 BJT

《焦点》长线投资者将辅助日本股市“平稳”上涨

* 2月外资买入东证股价指数期货规模创纪录高位
    * 买盘以长线投资者为主，而不是对冲基金
    * 隐含波动率下降，增强股市稳步上涨希望

    路透东京3月10日 - 日本股市再度吸引外国投资者，而且有迹象显示
部分外资将会长驻，而不是短暂停留。
    
    在新任首相安倍晋三的经济刺激政策激励下，日本股市2013年初上涨
，主要是受对冲基金等投机客推动。随着安倍经济学光芒渐失，许多外资
撤离。
    
    最近一波流入资金中包括一些进行长线投资的基金经理。这令给日本
股市带来“平稳”上涨的希望，不会出现急剧波动和突然逆转。日本股市
向来是全球最为波动的股市之一。
    
    尽管投资者并不确信安倍晋三的改革能否提高日本企业的生产率，但
他们有理由持乐观态度，比如薪资和消费可能出现增长。
    
    “当前的市况反映了全球经济走强带来获利增长、日圆走贬、安倍经
济学实施进一步改革的希望，以及企业治理情况改善的一些证据，”芝加
哥共同基金公司Harris Associates的合伙人兼投资组合经理Robert Tayl
or称。
   
    交易所数据显示，2014年外资卖超3,370亿日圆(27.9亿美元)日经指
数 和东证股价指数 期货。上个月外资买超2.386万亿日圆
，大和证券分析师Shingo Kumazawa称，这是其1997年开始统计该数据以
来的最高月度纪录。
    
    
    **首选市场**
    
    吸引市场人士注意的除了2月外资买进规模外，还有大量资金投入了
东证股价指数 期货，而不是日经指数 期货。
    
    今年以来，东证股价指数上涨了8.8%，2014年同期为下跌5%。
    
    很多长线投资者在东证股价指数和日经指数中偏好前者，因为日经指
数中一些高价个股权重过高，例如日本迅销(Fast Retailing) 
。
    
    市场人士称，2月份部分东证股指期货买盘可能来自“中长期投资大
户”，例如主权财富基金和养老基金等。
    
    期权市场进一步证明，投机客对整体日本股市的影响较以往下降。

    
    **波动性减弱**
    
    隐含波动率呈下行趋势，日经指数波动率指数 徘徊在约19%的
五个月低点附近。
    
    “当对冲基金买入时，他们通常买进看涨期权。因此，隐含波动率未
见上升的情况，表明最新涨势是由只做多的投资者而非对冲基金所驱动，
”高盛常务董事兼股票衍生品交易部门主管Naohide Une称。
    
    他还表示，所有期限的期权的隐含波动率全都下降，“说明市场正在
反映平稳上涨的前景。”
    
    波动率下降本身就可能鼓励长线外国投资者投资于日本股市。日股过
去频繁波动，削弱了其吸引力。
    
    同时，对于基于美元的投资者而言，日本股市的投资回报一直在上升
。
    
    上个月，日经指数和东证股价指数以美元计算双双升越2013年高点。
    
    今年至今，东证股价指数以美元计累计上扬7.6%，轻松超过标准普尔
500指数 的0.6%涨幅。(完)
      

 (编译 于春红/王丽鑫/王兴亚；审校 张涛)
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