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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 08:51 BJT

国际油市：美国原油跌破50美元，投资者等待中国经济数据

投资者关注中国即将公布的通胀数据，若是结果疲软，将凸显放松货币和财政政策的空间，但也可能加重通缩的担忧。中国2月居民消费价格指数(CPI)料较前月上升0.8%，较上年同期增0.9%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/张若琪 审校 王丽鑫/许娜)
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